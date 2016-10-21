Барнаул, 21 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 21 октября, обнародовал данные об объемах работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство» в регионе. Они свидетельствуют о том, что за январь-сентябрь 2016 года объем этот составил 22 782 128 тыс. рублей, а индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 90,7%.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Кирпичное строительство

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(Объем работ, выполненных собственных силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу хозяйствующих субъектов определен в соответствии с «Официальной статистической методологией по разработке показателей по виду деятельности «Строительство» на региональном и федеральном уровне», утвержденной приказом Росстата от 25.12.2015 г. № 654.)

В сентябре стройиндустрия региона сработала на сумму 3 810 113 тыс. рублей, показав 104,5%-ный темп роста (в сравнении с августом 2016 года), но этот показатель оказался все равно меньше того, что был достигнут за аналогичный период прошлого года: индекс физического объема достиг только 79,9%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Алтайском крае построили рекордный объем жилья — более 880 тыс. кв. метров. В расчете на тысячу человек введено 374 тыс. кв. метров жилых помещений. На долю строительной отрасли в регионе приходится от 5 до 7% валового регионального продукта.

Общая численность работающих в режиме постоянной занятости в строительных организациях и в промышленности стройматериалов превышает 22 тыс. человек.

По данным «ПолитСибРу», лидерами по вводу жилья на душу населения в Алтайском крае стали Барнаул, Белокуриха и Новоалтайск. В 2015 году в Барнауле было введено 0,869 кв. м жилой площади на одного жителя, в Белокурихе — 0,713 кв. м, в Новоалтайске — 0,588 кв. м.