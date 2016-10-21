Якутск, 21 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии собрали экстренное заседание, одной из тем которого стали проблемы с поставками в муниципалитет вакцины от гриппа. «Вакцин в районе нет, все они находятся на базе ОАО «Сахафармация» в Якутске», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

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План вакцинации по району составляет 26 тысяч 609 человек, и пока выполнен только на 20,4%. В мирнинскую центральную районную больницу по данным главврача Василия Горохова поступило 5615 доз вакцины, привито 5432 человека.

Замглавы Мирнинского района Дмитрий Ситнянский сообщил, что администрация муниципалитета намерена направлять в министерство здравоохранения республики и госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения письма с просьбой ускорить доставку вакцин. Руководство района надеется, что таким образом проблему удастся решить.

Между тем, в региональном минздраве уверены, что проблем с доставкой вакцин в муниципалитеты Якутии нет. «У нас все районы обеспечены», — уверенно заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Ольга Голикова.

Ранее ИА REGNUM сообщала о задержках поставки вакцины в Ванинском районе Хабаровского края. Родители жаловались, что в прошлые годы вакцинация от гриппа начиналась уже в сентябре, а сейчас на календаре уже октябрь, и дети ещё не привиты. В Роспотребнадзоре пояснили, что прививочная кампания стартовала в сроки, но вакцина быстро закончилась.