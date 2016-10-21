Москва, 21 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В будущем году в столице начнется тестирование первых беспилотных автомобилей, предназначенных для краткосрочной аренды. Транспортное средство будут собирать вручную из различных деталей, подобно компьютеру, после чего оснастят большим количеством датчиков и регистраторов, сообщает 21 октября официальный портал мэрии Москвы.

tomnosti.info Трасса

Как уточнил Станислав Грошов, генеральный директор одного из городских операторов каршеринга «Делимобиль», на первом этапе тестов за рулем будут находиться сотрудники компании. Автомобиль при этом будет передвигаться по заводской площадке.

В дальнейшем к тестам привлекут добровольцев. Они смогут ездить на автомобиле по территории одного из предприятий, ограниченной забором.

«Перед тем как в Москве запустят беспилотный каршеринг, машины, способные передвигаться по городу автономно, проедут несколько сотен тысяч километров для проверки надёжности технологии», — пояснил Грошов.

Первый беспилотный автомобиль каршеринга появится в столице не ранее 2018−2019 годов. Управлять транспортным средством можно будет с помощью голоса.