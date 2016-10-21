Берлин, 21 октября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Автомобиль Mercedes-Benz E 55 T AMG Designo, владельцем которого ранее являлся знаменитый автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, будет выставлен на аукционе дома Auctionata. Об этом организация сообщила на своём сайте.

auctionata.com Автомобиль Михаэля Шумахера — Mercedes-Benz E 55 T AMG Designo

Аукцион состоится через неделю — 28 октября в Берлине. Будут продаваться элитные кары.

Стартовая цена лота с автомобилем Шумахера — сто тысяч евро. На этих же торгах будет выставлена машина, ранее принадлежавшая актёр Элвису Пресли, его стартовая цена в несколько раз выше — 600 тысяч евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года Шумахер получил тяжёлую травму, катаясь на горных лыжах. В сентябре 2014 года он был выписан из швейцарской клиники, продолжив реабилитацию в домашних условиях. В мае 2015 года жена Шумахера Коринна продала личный самолёт гонщика за 34 млн евро.