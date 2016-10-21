Бухарест, 21 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Современные ученые изучили древний металлический предмет, обнаруженный на территории Румынии в 1973 году. Специалисты утверждают, что артефакт произведен представителями внеземных цивилизаций, так как состоит из алюминия, который человечество умеет производить и обрабатывать всего около двух столетий, передает телеканал «360».

horizontnews.files.wordpress.com Металлический предмет, обнаруженный на территории Румынии в 1973 году

Необычный объект находился на глубине 10 метров в окрестностях города Аюд в Трансильвании. Его обнаружили в начале 1970-х годов строители, работавшие на берегу реки Марош. Всего они нашли три предмета, два из которых, как выяснилось, были костяными, а вот третий на 90% состоял из алюминия.

По оценкам одних ученых, возраст металлического наконечника составляет 248 тыс. лет, другие считают, что он был произведен около 80 тыс. лет назад. Однако в те времена люди не умели производить предметы из алюминия. По мнению ряда специалистов, артефакт говорит о присутствии на Земле инопланетян. При этом результаты первоначального изучения находки, произведенного более 40 лет назад, не были представлены широкой общественности, отмечают ученые.