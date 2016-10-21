Улан-Удэ, 21 октября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Бурятии в будущем смогут получать компенсацию за потери от засухи, заявили сегодня, 21 октября, в республиканском правительстве.

LuidmilaKot Жара

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в министерстве сельского хозяйства России состоялась расширенная встреча, посвященная ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: «Наибольшее внимание было уделено проблемам Республики Бурятия».

В частности, обсуждался вопрос о сложном механизме компенсации потерь, понесенных сельхозпредприятиями из-за засухи. В настоящее время компенсация потерь возможна в том случае, если урожай был застрахован. Однако высокие процентные ставки страховых компаний являются серьезным препятствием для сельхозпроизводителей.

Сообщается, что Минсельхоз России «инициировал внести изменения в закон и дать возможность компенсировать потери пострадавшим от засухи предприятиям». Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов подчеркнул, что предварительные переговоры в Государственной Думе уже прошли: «Законодатели готовы поддержать инициативу».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2016 года в 14 районах республики (Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском) ввели режим ЧС из-за засухи. Площадь гибели сельхозкультур превысила 68 тысяч га.

«Что касается мер господдержки сельхозтоваропроизводителей, то на протяжении последних лет они были стабильные, и суммы не уменьшались. В прошлом году размер господдержки был больше, чем в предыдущие годы в связи с тем, что только на компенсацию последствий засухи Бурятия получила около 324 млн руб. Кроме того, 188 млн руб. составило финансирование из республиканского бюджета. Итого, в 2015 году размер государственной поддержки из консолидированного бюджета достиг 1,5 млрд руб.», — сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Владимир Жапов.

По его словам, республиканский Минсельхозпрод в этом году уже подал документы на компенсацию от засухи в экспертную комиссию в Минсельхоз России. Сумма составила 309 млн руб. Уточняется, что воспользоваться господдержкой смогут пострадавшие от засухи хозяйства, понесшие затраты на посевную кампанию весной этого года.