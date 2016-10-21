Лас-Вегас, США, 21 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего оппонента от демократов Хиллари Клинтон настолько коррумпированной, что ей следовало бы сходить на исповедь, передаёт ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я хотел бы, чтобы Хиллари сходила на исповедь. Она очень коррумпированная личность», — заявил Трамп.

Трамп сообщил, что Клинтон, в случае её победы на выборах, обещала отправить его послом в Ирак, а может быть, и в Афганистан — это он сам может выбрать. Эта фраза, по словам Трампа, прозвучала на минувших дебатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телекомпания Fox News, ссылаясь на компетентные источники, сообщила, что Клинтон публично озвучила информацию, которая не была предназначена для широкой аудитории: возможно, она сказала слишком много, раскрыв военный секрет.