Архангельск, 21 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в даче взятки, его знакомого посредника, мастера лесничества, который выступал в роли пособника, сотрудника Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг» по п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и сотрудника министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По версии следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель обратился к мастеру участкового лесничества с предложением изменить состав лесных насаждений с хвойного на лиственный, а также занизить запасы кубатуры на гектаре арендуемого им участка лесного фонда. Для реализации преступного замысла за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей представитель Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг» помог подготовить фиктивные документы, которые в последующем были направлены для согласования в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Чиновник министерства за взятку в размере 120 тысяч рублей, зная о несоответствии представленных предпринимателем лесоустроительных материалов фактическим данным и требованиям инструкции, принял их к рассмотрению и обеспечил подписание документации руководством.

В результате противоправных действий индивидуальный предприниматель осуществил заготовку хвойных пород деревьев, а также увеличил объем фактически заготовленной хвойной древесины.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, изъята необходимая документация. Принимаются меры для установления суммы причиненного ущерба.

Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.