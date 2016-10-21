Веллингтон, 21 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Количество новоприбывших мигрантов на 70 тысяч человек превысило количество выезжающих иностранных граждан в 2016 году (по состоянию на сентябрь). Это рекордный показатель за последние 30 лет, сообщает в пресс-релизе Статистическое управление Новой Зеландии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Эксперты отмечают, что рост числа мигрантов оказывает положительное влияние на экономику, однако одновременно с этим вызывает рост цен на жилье и перегружает городскую инфраструктуру, что вынуждает правительство принимать особые меры по ограничению количества выданных виз. Уинстон Петерс, лидер партии NZFirst, которая в целом настроена против иммиграции, заявил, что мигранты угрожают «образу жизни местных жителей». «Новозеландцев ждут очереди в больницах, высокая конкуренция за рабочие места и комфортное жилье», — пояснил он.

Ведущий экономист новозеландского банка Westpac Энн Бонифейс рассказала изданию Stuff, что самая многочисленная группа мигрантов — англичане. Westpac ранее прогнозировал постепенное снижение уровня чистого прироста мигрантов с середины 2016 года, так как ожидалось, что начнется отток специалистов и студентов, получивших соответствующие визы три года назад. Количество студенческих виз заметно снизилось после ужесточения условий вступительных экзаменов, однако одновременно с этим существенно вырос спрос на рабочие визы. «Число новоприбывших в 2016 году сравнимо с населением новозеландского города Роторуа», — отмечает Бонифейс.

«Чистый прирост мигрантов за год отражает изменение пропорции между новоприбывшими и отъезжающими мигрантами. Большая часть мигрантов приезжает по рабочим визам», — сообщил сотрудник Статистического управления Джо-Энн Скиннер. Всего в 2016 году в страну прибыло 126.600 человек, это новый годовой рекорд. Из них 32% въехали по рабочим визам, 20% по студенческим, 13% по виду на жительство. Количество мигрантов, покинувших Новую Зеландию, составило 55.700. Непосредственно в сентябре 2016 чистый прирост мигрантов составил 6.300 человек, превысив предыдущий рекордный показатель ноября 2015.