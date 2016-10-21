Копенгаген, 21 октября, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Сотни снежных барсов незаконно убивают каждый год в отдаленных горах Китая и Таджикистана, что ставит выживание данного вида под угрозу исчезновения, заявили защитники дикой природы, сообщает 21 октября Reuters.

vepoqinfidal Cнежные барсы

Доклад защитников дикой природы был представлен в рамках международной программы по контролю над незаконной торговлей объектами дикой флоры и фауны (TRAFFIC).

Стоимость шкуры снежного барса на черном рынке составляет около $10 тыс. По оценкам специалистов, несмотря на то, что был введен запрет на охоту в 12 странах Азии, где обитает снежный барс, было убито от 221 до 450 особей, начиная с 2008 года.

Около половины барсов было убито фермерами, чтобы защитить коз, овец и других домашних животных. Остальная часть погибла от рук браконьеров.

Напомним, снежный барс является исчезающим видом. По данным 2003 года в мире насчитывалось от 4 тыс. 80 до 6 тыс. 590 особей.