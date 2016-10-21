Москва, 21 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 08:58 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,312% — до $51,22 за баррель. Цена барреля нефти марки WTI с поставкой в декабре опустились на 0,456% и составила $50,40.

Чтобы рост нефтяных котировок возобновился, необходимо их повышение с текущих уровней выше $51,70 и нисходящая коррекция по доллару, считают эксперты.