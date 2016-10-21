Москва, 21 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В России возродят программу исследования Луны с помощью космических аппаратов — луноходов, такое решение было принято Советом Российской академии наук (РАН) по космосу, пишет 21 октября газета «Известия».

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Работа над проектом нового космического аппарата, в основу которого лягут советские разработки, начнется уже в этом году, на эти цели выделят 18 млн рублей. Участниками проекта будут те же предприятия, которые создавали луноходы в 60-е годы прошлого века. Головной организацией выступит Институт космических исследований РАН (ИКИ), вместе с ним будут работать ЦНИИмаш, НПО имени Лавочкина и другие.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, новый аппарат можно сделать легче за счет более совершенных материалов и оснастить лучшими приборами. Специалист отметил, что естественный спутник Земли до сих пор остается малоизученным. Запуск нового аппарата к Луне стоит ожидать, по его оценкам, ближе к концу 2020-х годов.

Советский «Луноход-1» стал первым планетоходом, успешно выполнявшим задачи на поверхности другого небесного тела. 17 ноября 1970 года его доставила на поверхность Луны советская межпланетная станция «Луна-17». Последний успешный сеанс связи с аппаратом состоялся 14 сентября 1971 года.