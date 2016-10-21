Берн, 21 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В 2014 году руководство Российской Федерации (РФ) опасалась присоединения Украины к Североатлантическому альянсу и приходов кораблей НАТО в Крым. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

Виды на Крым. Советский плакат

По ее словам, угроза появления судов НАТО в Крыму была весьма реальной после того, как Киев обозначил свое желание вступить в военный блок.

При этом спикер Совета Федерации отметила, что Североатлантический альянс не дистанцировался от этих заявлений Киева и не дал гарантий Москве, что Украина останется неприсоединившимся к НАТО государством.

«В течение нескольких месяцев корабли военного блока оказались бы перед нашим портом в Севастополе», — подчеркнула Матвиенко. По ее словам, Москва не могла игнорировать желание жителей Крыма присоединиться к исторической родине и их страх за свою жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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