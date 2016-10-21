Москва, 21 октября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Инвестиции и финансы», говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.09.2016 действия лицензий на осуществление страхования.

Уточняется, что компания «Инвестиции и финансы» не выполнила предписания Банка России в установленный срок. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».