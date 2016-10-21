Волгоград, 21 октября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области, несмотря на то, что общий уровень газификации региона намного превышает среднероссийский показатель, жители ряда населенных пунктов не могут подключить свои дома к газу, а продолжают топить печи или обогреваться электроприборами. Такая ситуация сложилась в хуторе Клетский Среднеахтубинского района, расположенного в 30 км от областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 21 октября.

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Между тем, сдать в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод, который бы принес в дома хуторян голубое топливо, должны были уже как минимум год назад. Само строительство важного для селян объекта началось еще в 2013 году. Тогда же местные власти объявили жителям, что они могут начинать оформлять документы на подключение газа и покупать котлы, колонки, счетчики. Многие так и поступили, вложив в необходимое оборудование личные сбережения или оформив кредиты. Подготовка дома к газификации обошлась им в сумму от 70 тыс. до 140 тыс. рублей. Однако газ по трубам не пошел до сих пор. Купленное оборудование бездействует и простаивает, а гарантийный срок обслуживания на него уже истек. На сегодня в хуторе насчитывается порядка десяти улиц и 58 квартир, технически готовых, но не подключенных к газу.

«Уже три года мы слушаем уверения чиновников в скором пуске газа. Для них он стал разменной монетой», — посетовала местная жительница Александра Кириченко, добавив, что чиновники быстро забывают свои обещания.

Как пояснили в областном комитете топливно-энергетического комплекса, работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия у подрядчика средств, необходимых для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию газопровода, а дата 15 октября 2015 года, фигурировавшая в графике об окончании стройки, была лишь ориентировочной. На момент остановки строительства из 21 км линейной части газопровода уже было возведено 18,5 км.

В январе текущего года руководство подрядной организации обещало, что выполнение монтажно-строительных работ будет возобновлено с момента улучшения погодных условий. Однако обещание не выполнено.

«Более того, закупленные и установленные в хуторе Клетский два газораспределительных пункта, которые фактически являлись предвестниками пуска газа, а также газовые трубы, были вывезены подрядчиком с территории хутора», — добавили общественники.

На сегодня работы по строительству газопровода в Клетском фактически выполнены на 90%. Остается лишь предпринять усилия для завершающего этапа. Сколько еще придется ждать хуторянам, пока неизвестно. А пока селяне до сих пор отапливают дома дровами или электроприборами. Кроме того, в близлежащих лесопосадках ежегодно происходит несанкционированная добыча дров. При этом примечательно, что хутор находится на территории, которая имеет статус национального парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Добавим, что в настоящее время уровень газификации Волгоградской области превышает 84%, что выше среднего показателя по стране — 66,2%. В августе возможность подключиться к сетям получили еще более полутора тысяч семей из восьми отдаленных поселений Чернышковского района. Автоматическая газораспределительная станция была введена в эксплуатацию этим летом в хуторе Верхнегнутов. По данным комитета ТЭК на середину текущего года, на 183 объектах из 197 внутрипоселковых газопроводов, строительство которых предусмотрено региональной программой газификации, были завершены строительно-монтажные работы. Пуск газа осуществлен в 167 населенных пунктах Волгоградской области.