Красногорск, 21 октября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Московской области в последнее время все активнее обсуждаются возможности развития новых образовательных технологий, в том числе внедрение в школьную программу «шахматной азбуки», целью которой является вовлечение детей в обучение шахматным азам. Областные чиновники также предлагают сделать игру частью нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) для детей, которым противопоказаны физические нагрузки. По мнению экспертов, которое они высказали корреспонденту ИА REGNUM, шахматы могут стать серьезной альтернативой физическим упражнениям, а также помогут развить у школьников логику и критическое мышление.

equilibrioinformativo.com Шахматы

По данным пресс-службы министерства спорта Московской области, программа по внедрению шахмат начала реализовываться с 1 сентября 2016 года и уже охватила 771 школу, где азам игры обучается уже более 40 тысяч школьников. Область также готова провести апробацию внедрения шахмат, как дисциплины комплекса ГТО.

Как пояснил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, около 40% всех школьников Московской области не допущены к занятиям спортом.

«У нас возникла идея дополнительного вовлечения школьников в комплекс ГТО посредством шахмат. Это интеллектуальный вид спорта, гимнастика для ума. Здесь отсутствуют какие-либо противопоказания по физическим параметрам. В результате эти школьники наравне с остальными получат возможность зарабатывать дополнительные баллы к ЕГЭ по итогам прохождения испытаний комплекса ГТО. Мы планируем провести разработку нормативов и внедрение дисциплины до конца текущего года. После этого будем обращаться с предложением в министерство спорта России», — заявил министр.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к председателю комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктору Панину, который поддержал идею региональных властей, отметив, что за свою многовековую историю шахматы зарекомендовали себя как уникальный «тренажер» не только для развития мышления, но и для приобретения полезных жизненных навыков.

«Я положительно оцениваю привлечение шахмат в комплекс ГТО. Шахматы — тот вид спорта, а это именно спорт, который позволяет развивать умственные способности и такие качества как логика, мышление, причем позволяет успешно осваивать математику, физику. Как показывают исследования, ребята, которые занимались шахматами, они многому учатся быстрее сверстников. Они начинают просчитывать варианты развития любых событий, а не просто угадывать или попадать пальцем в небо. Они начинают думать о последствиях своих решений, ведь в шахматах всегда можно пойти разным путем. Считаю, что правильно поступают органы управления образованием в тех субъектах, где развивают этот вид спорта», — считает Панин.

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За внедрение «шахматной азбуки» и ее дальнейшего интегрирования в комплекс ГТО также высказалась директор института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

«В свое время в Калмыкии, когда Кирсан Илюмжинов возглавил шахматную федерацию, в республике ввели обязательные шахматы. Это удивительно, но они проводили довольно много исследований, в том числе через несколько лет оказалось, что это очень был положительный эксперимент. Даже по результатам оценки 9-классников и результатам сдачи ЕГЭ республика стала показывать очень положительную динамику. Эта игра полезна и с точки зрения развития логики, критического мышления, соревновательности. Мода на них сейчас появляется даже для развития малышей. Шахматы, действительно, правильно относить к видам спорта. В форме ГТО это тоже будет полезно, если у детей нет никаких противопоказаний по умственной нагрузке», — заключила собеседник агентства.

Отметим, что общеобразовательные учреждения, принявшие программу «Шахматная азбука», обеспечиваются инвентарем, а преподаватели проходят специальную подготовку в Федерации шахмат.