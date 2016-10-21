Владивосток, 21 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. На автомобильном рынке год или два будут наблюдаться тенденции падения импорта бывших в употреблении легковых автомобилей и роста ввоза более свежих моделей. Такой прогноз корреспонденту ИА REGNUM озвучил автоюрист Александр Огневский. Он напомнил, что богатых людей в России на фоне всех пертурбаций в мире меньше не стало, а вот средний класс значительно обеднел, отсюда и последние цифры.

Леандро Бассано. Богач и нищий (фрагмент)

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По данным за 9 месяцев 2016 года, объём импорта легковых автомобилей из Японии, Южной Кореи и Китая через таможни Дальнего Востока снизился на 14%, на 24% снизилось количество ввезённых грузовиков. Тем не менее таможенные сборы за счёт ввоза иномарок с 7,9 миллиарда рублей увеличились до 8,9 миллиарда рублей. Здесь бюджету помогли более свежие модели легковушек, которые ввозить стали чаще, а таможенное оформление для таких машин более затратное.

«Нужно понимать экономически и социально, что сегодня происходит в стране. В стране не снизилось количество богатых людей. Как было в стране 5−10% населения довольно обеспеченных, так они и сохранились, — констатировал Александр Огневский. — Не открою большой тайны, если скажу, что стабильность богатых людей держится на том, что они сидят на сырьевом сбыте, то есть все эти крабы, рыба, нефть, металл продаёт очень узкая группа населения в стране, которая продаёт их за доллары и евро, соответственно их доходы от падающего рубля никак не снизились».

По словам эксперта, богатая группа населения, как и прежде, может позволить себе раз в год обновить автомобиль, причём люксовой марки.

«Аристократия российская не обеднела и не оскудела», — акцентировал Огневский.

Обратная тенденция наблюдается с доходами среднего класса, тех людей, которые зарабатывали в целом не так уж и мало, но были сильно закредитованы. Проседание этого сегмента и повлияло на существенное снижение доли импорта автомобилей с пробегом от 2 до 5 лет. А поскольку нет спроса, нет и предложения.

«Нужно понимать, что экономику страны выровнять гораздо проще, нежели экономику персонального человека. Если нефть снова подорожает, и доходы в экономике страны выровняются, то те люди, которые лишились работы или части доходов, им будет достаточно затруднительно вернуть себе прежнее финансовое положение, — уверен автоюрист. — Исходя из этого, нужно понимать, что ещё год или два такие тенденции на рынке с автомобилями будут продолжаться. Мы будем видеть обедневший средний класс, который не в состоянии часто менять свои машины. Соответственно автодилерам нет никакого смысла ввозить товар, который будет стоять на стоянках, гнить, устаревать, съедать деньги на прогрев и техническое обслуживание. Когда реально покупательная способность населения увеличится, тогда мы снова увидим рост импорта машин».

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка и Приморье считаются самыми обеспеченными автомобилями регионами России. В рейтинге, который был составлен аналитическим агентством «Автостат», субъекты со значительным отрывом опередили Московскую область. Эксперты уверены, что на высокие показатели Дальнего Востока влияет японский рынок подержанных иномарок.