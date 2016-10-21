Москва, 21 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум.



nysepost.com Нефтедобыча

Торги по нефти 20 октября завершились снижением цен. Баррель Brent снизился на 2,2% до $51,37. На общем фоне укрепления доллара США многие трейдеры стали закрывать длинные позиции по нефти. Рост курса доллара и фиксацию прибыли вызвал глава ЕЦБ Марио Драги через обвал единой валюты.

Цена вернулась в зону поддержки $50,90 — $51,30. На торгах в Азии баррель Brent стоит 51,14 (-0,45%). Если на торгах в Европе поддержка не устоит, начнётся новая фаза снижения нефтяных котировок. Первой внутридневной цель выступит уровень $50,36, после него — $48.

Чтобы рост нефтяных котировок возобновился, необходимо их повышение с текущих уровней выше $51,70 и нисходящая коррекция по доллару.