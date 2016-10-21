Москва, 21 октября, 2016, 08:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Торги на Московской бирже 20 октября закрылись ростом по американскому доллару и снижением по единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,33%, до 62,48 рубля, евро/рубль — на 0,14%, до 68,27 рубля.

Рубль незначительно снизился к иностранным валютам в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Во время выступления главы ЕЦБ Марио Драги он отыграл все потери у единой валюты и вышел в плюс.

Сначала курс евро резко вырос ко всем валютам на словах Драги, что на заседании не обсуждалось понижение ставок и продление политики количественного ослабления. Сходив вверх, единая валюта обрушилась к доллару на 1,11%, до 1,0916. Трейдеры продали евро, когда Драги заявил, что внезапного сокращения QE не будет. Программа покупок активов продолжится до конца марта 2017 года. Курс евро/рубль снизился с 68,88 до 68,11 рубля.

Рубль с долларом торговался в диапазоне 62,25−62,50 рубля, проигнорировав его общее укрепление и снижение цен на нефть на 2,2%, до $51,37. Из-за этого рублёвая стоимость бочки снизилась с 3284 до 3194.

В Азии 21 октября нефть торгуется в красной зоне. За баррель Brent дают $51,10 (-0,52%). Если в пятницу при сохранении укрепления доллара рубль начнёт отыгрывать вчерашнее и сегодняшнее снижение нефтяных котировок, то цена вернётся к уровню 62,90 рубля.

По открытию торговой сессии уже будет виден настрой участников рынка к рублю. Рубль не дешевеет, так как его поддерживают экспортёры, которые при повышении котировок продают валюту для уплаты налогов. Пик платежей приходится на 25 октября (НДС, акцизы, НДПИ).