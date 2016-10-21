Токио, 21 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В западной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, заявило Японское метеорологическое агентство (ЯМА), сообщает 21 октября Reuters.

tourjapan.ru Тоттори. Япония

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Тоттори. Землетрясение произошло ночью 20 октября на глубине 10 км, говорится в сообщении ЯМА. Угроза цунами не объявлялась, информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в апреле 2016 года два сильных подземных точка в префектуре Кумамото унесли жизни 27 человек. Землетрясения распространены в Японии, которая является одним из самых сейсмически активных районов мира. На долю Японии приходится около 20% всех землетрясений мира магнитудой 6 и выше.