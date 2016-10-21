Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. У берегов Камчатки прогнозируется сильный шторм с высотой волн 8−9 метров. Мощный циклон пришел на полуостров в пятницу, 21 октября. Из-за сильных порывов ветра в нескольких районах региональной столицы произошли аварийные отключения электричества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первой половине ночи 22 октября у побережья Камчатки прогнозируется сильный шторм: в открытом океане высота волн достигнет 8−9 метров, у побережья Усть-Камчатского и Елизовского районов волны будут доходить высотой до 3 метров, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе морских прогнозов Камчатгидрометцентра.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

В пятницу днем из-за сильного ветра на полуострове без электричества остались несколько районов.

«Произошло отключение воздушной линии электропередачи, ведущей от Мутновской геотермальной станции. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского, в которых проживает около 37 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе ПАО «Камчатскэнерго».

Энергетикам удалось оперативно восстановить электроснабжение. В настоящее время жилые дома и социальные объекты Петропавловска-Камчатского получают электроэнергию в полном объеме.

21 и 22 октября Камчатка находится под действием сильного циклона. По данным синоптиков, в районе мыса Лопатка скорость ветра доходит до 30 метров в секунду, в Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на Камчатке спасателям пришлось организовать две спасательные операции из-за последствий прошедшего над полуостровом дождливого циклона. В обоих случаях группы туристов застряли по дороге с мест отдыха.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристическим группам и охотникам переждать непогоду в населенных пунктах.