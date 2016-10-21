Москва, 21 октября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Семиместный кроссовер Myway китайского производителя Lifan выйдет на российский рынок весной будущего года. В настоящее время ведутся работы по сертификации автомобиля, об этом заявил замгендиректора «Лифан Мотор Рус» Ван Сяолун, сообщает издание «Колёса.ру».

lifan.com Кроссовер Lifan Myway

"По нашим планам, уже в этом году мы получим ОТТС (одобрение типа транспортного средства), так что российские клиенты могут ожидать запуск этой модели уже весной следующего, 2017 года», — пояснил представитель Lifan.

Ван Сяолун добавил, что Myway пользуется высоким спросом в своем сегменте на китайском рынке — в месяц продается от 7 до 8 тыс. автомобилей, при этом завод работает в три смены. Именно недостаточность производственных мощностей послужила причиной того, что запуск Lifan Myway в России задерживается.

Габаритные размеры кроссовера следующие: 4 440×1 760×1 730 мм. В Китае модель предлагается с 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 109 л.с. В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая трансмиссия или четырёхдиапазонный «автомат».