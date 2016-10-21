Вашингтон, 21 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Власти США подтвердили гибель 11 человек из-за технической неисправности воздушных подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata, сообщает 21 октября Associated Press.

univision.com Подушка безопасности

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения США заявило, что 11 человек стали жертвами технической неисправности подушек безопасности компании Takata. Недавно во время ДТП погибла 50 — летняя женщина. Она ехала за рулет автомобиля Honda Civic 2001 года выпуска.

Представитель компании Honda Civic Крис Мартин заявил, что погибшей женщине было направлено несколько уведомлений о необходимости устранения технической неисправности подушки безопасности.

Напомним, воздушные насосы подушек безопасности Takata, в которых используется нитрат аммония, могут взорваться и поразить водителя или переднего пассажира шрапнелью из металлических осколков. Всего по всему миру зарегистрировано 16 смертельных случаев, вызванных неисправностью подушек безопасности компании Takata.