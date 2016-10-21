Мадрид, 21 октября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске отказался от заманчивого предложения по трудоустройству в Китае. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил сам 65-летний футбольный специалист.

laacibiin.com Висенте дель Боске

«Я могу подтвердить, что получил предложение из Китая, — говорит он. — Речь шла о 10 млн евро в год, но я даже не понял, был ли это запрос от клуба или от национальной сборной».

При этом футбольный специалист добавил, что о даже не придал значения предложению из Китая.

Напомним, Висенте Дель Боске покинул сборную Испании по футболу после неудачного выступления команды на Евро-2016 во Франции.