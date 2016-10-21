Пхеньян, 21 октября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Северная Корея обвинила США в попытках ограничить участие КНДР в престижных международных турнирах, включая Олимпийские игры, вводя новые санкции, говорится в заявлении МИД КНДР.

vtv.vn Болельщицы Северной Кореи

По словам представителя дипломатического ведомства, о «необходимости лишить КНДР возможности участвовать в престижных международных турнирах, включая Олимпийские игры, а также ввести запрет на спортивные обмены с народной республикой» заявил в Сеуле по поручению Вашингтона бывший спецдокладчик ООН по правам человек в КНДР.

Кроме того, чиновники США встречаются с перебежчиками из КНДР, и на основе представленных ими «клеветнических данных» необоснованно обвиняют КНДР в нарушении права человека, приводит слова представителя МИД КНДР «Нодон синмун».

МИД КНДР потребовал от Вашингтона, являющегося «злостным нарушителем прав человека», немедленно прекратить шантаж КНДР в этой области.