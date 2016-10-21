Барнаул, 21 октября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Ученики из Южаково — одного из труднодоступных сел в Троицком районе Алтайского края — вынужденно пропускают уроки. Своей школы в населенном пункте нет, а единственный школьный автобус, который за 12 километров возит на учебу в соседнее село Загайново, сломался. Подробности выясняли «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Водитель школьного автобуса в Южаково Владимир Дудин

В Южаково, как выяснилось, нет не только школы, но и библиотеки, и интернета. Все свободное время местная ребятня проводит на улице, а незапланированные школьные каникулы тянутся уже третий день.

Как пояснил водитель школьного автобуса Владимир Дудин, у «газели» сломался редуктор заднего моста. Автомобиль не выдержал 12 километров крутых поворотов, ухабов, луж. «Просили дорожников спустить четыре лужи. Я по ним ездил, а гаража нет. Утром автомобиль примерз, вот мост полетел», — поделился проблемой водитель.

Вести-Алтай Дорога из Южаково, по которой школьников возят в соседнее село на учебу

То, что единственная дорога от Южаково до школы в Загайново больше напоминает полосу препятствий, подтверждает и ученик 9-го класса Загайновской средней школы Тимофей Беломытцев.

Говорит, был случай, когда на крутом подъеме возле лесхоза автобус потащило вниз — в яму, но водитель с ситуацией справился. «Мы уже привыкли к таким дорогам, бывает страшно, но мы со страхом боремся», — говорит ученик.

Вести-Алтай Ученик 9-го класса Загайновской средней школы Тимофей Беломытцев

В похожей ситуации оказались также ученики из села Лесное, расположенного в шести километрах от Загайново. До школы ребята нередко добираются пешком, хотя пройти такое расстояние в распутицу и взрослому-то не под силу.

«Сегодня, к счастью, нас подвез глава администрации, не всех детей удалось забрать, остались дети из Южаково, детский сад остался. Ребятишки плакали, в школу хотят, но подвоз не можем осуществить», — подтверждает учитель Загайновской средней школы Ольга Орлова.

Вести-Алтай Урок в Загайновской средней школе

По ее словам, такая ситуация наблюдается здесь не первый год. В прошлом году из-за проблем с дорогой школьники пропустили целый месяц занятий. Местные власти неоднократно направляли обращения руководству Алтайавтодора, в ведении которого и находится этот участок дороги, но результата это не принесло.

«В конце сентября от Алтайавтодора нам поступил ответ о том, что ремонты на этих дорогах в планах 2017 года не предусмотрены», — пояснил первый заместитель главы администрации Троицкого района Виктор Журавлёв.

Но, судя по всему, приезд телевизионщиков помог решить этот вопрос. Иначе как объяснить тот факт, что дорожники вдруг живо откликнулись на проблему, которая не решалась много лет?

«На сегодняшний день разрабатывается проектная документация. В ближайшее время работы будут вестись в самой активной стадии выполнения. В этом году проезд будет значительно улучшен. Будут восстановлены верхние слои покрытия на данном участке дороги. Там будет устроен переходный тип покрытия, твердый тип щебеночного покрытия», — заявил начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Александров.

Работы по ремонту участка дорожники пообещали выполнить до конца декабря.

Напомним, проблемы школьных дорожных маршрутов существуют также в других населенных пунктах, и связаны они с закрытием малокомплектных школ в регионе.

К примеру, у детей из кумандирского села Шатобал (Солтонский район) дорога в Солтонскую среднюю школу, с учетом заезда в еще два поселка с закрывшимися школами (Караган и Акатьево), составляет 40 минут при хорошей погоде.

Светлана Шаповалова Так при хорошей погоде выглядит дорога, по которой возят учеников из Шатобала в Салтон

А учеников из села Батурово из-за размыва школьного маршрута, случившегося в июле, всю осень возили по ухабам, в которые превратилась главная улица.

Светлана Шаповалова Дорога, по которой вынужденно возили учеников села Батурово

Как уже сообщало ИА REGNUM, к малокомплектным в Алтайском крае относят школы, в которых наполняемость классов составляет менее 14 человек, отсутствуют параллельные классы. В феврале 2014 года, когда этот критерий определения малокомплектных школ и был определен, таковых в регионе насчитывалось 755 (более 60%). Но уже в июне 2016 года замначальника Главного управления образования и науки Алтайского края Ольга Бутенко в интервью «Учительской газете» заявила: «Особенность Алтайского края: около 70% образовательных организаций — малокомплектные школы». Процесс их закрытия либо объединения путем присоединения продолжается.