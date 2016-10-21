Салехард, 21 октября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Правительство Ямало-Ненецкого округа и РЖД заключили соглашение о строительстве первой концессионной железной дороги в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Губернатор Дмитрий Кобылкин и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров заключили соглашение о совместной реализации проекта Северного широтного хода. Оно предусматривает строительство железной дороги по маршруту Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой общей протяженностью 707 километров. Этот транспортный коридор откроет выход к Северному морскому пути и даст толчок к развитию арктической нефтегазовой отрасли.

Согласно документу, округ берет на себя возведение автомобильной части моста через Обь. Железнодорожная часть моста будет построена в рамках концессии. Также Ямал предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит налоговые льготы.

ОАО «РЖД» возьмет на себя реконструкцию железнодорожного участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево.

Проект планируется осуществить с 2018 по 2022 год. Он базируется на грузовой базе нефтегазовых месторождений в зоне влияния магистрали.

Северный широтный ход состоит из шести звеньев. Первое звено — мост через реку Надым, автомобильная часть которого в сентябре 2015 года введена в эксплуатацию. Второе — линейный участок Северного широтного хода от Надыма до Салехарда. Третье — мост через Обь в районе Салехарда. Четвертое — путь от станции Обская до станции Бованенково, которая сейчас является конечной точкой железной дороги, которую «Газпром» построил для освоения Бованенковского месторождения. Пятое звено — участок железной дороги от Бованенково до морского порта Сабетта. Шестое звено — новый морской порт Сабетта.

«Проекту Северного широтного хода много лет, он очень сложный. Безусловно, сейчас нужно будет активизировать усилия, мы будем дальше двигаться вперед. Для округа условия для работы созданы максимально комфортные. И любая помощь, которая будет нужна от нас, мы ее предоставим», — отметил при подписании соглашения с РЖД губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Добавим, что при обсуждении концепции Стратегии пространственного развития РФ было предложено внести в нее Северный широтный ход. Предложения регионов, в том числе Уральского федерального округа, будут учтены при обсуждении проекта Стратегии в рамках XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который состоится в Санкт-Петербурге 24−25 октября.