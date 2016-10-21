Дублин, 21 октября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Лучшим в составе санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче против ирландского «Дандолка» был Жулиано. Об этом заявил агентству «Р-Спорт» чемпион СССР в составе «сине-бело-голубых» Сергей Веденеев, комментируя результат противостояния.

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«Пропущенный мяч вдохнул силу в команду, до него «Зенит» играл не душой, а головой, — сказал специалист. — Вроде бы и быстро, но не было огня. Как только пропустили, огонь вспыхнул, еще и замены сделали свое дело».

При этом Веденеев добавил, что у российских болельщиков могли быть сомнения по поводу результата при счете 1:0, но они «быстро развеялись».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях переиграл ирландский «Дандолк» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы D, прошедшая в Дублине, завершилась со счетом 2:1.

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