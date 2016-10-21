Токио, 21 октября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Очередной случай самовозгорания смартфона Samsung Galaxy Note 7 произошёл у одного из пассажиров самолёта. ЧП произошло в момент посадки в аэропорту Кансай (Япония), передаёт телеканал NHK.

gizmodo.com Сгоревший Samsung Galaxy Note 7

Аккумулятор задымился у иностранного пассажира, когда он собирался вынуть его, поскольку провозить телефоны этой модели японские авиакомпании запретили. Телефон изъяли, по факту случившегося проводится расследование. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, репутация южнокорейской компании Samsung сильно пострадала из-за ряда случаев самовозгорания новой модели Galaxy Note 7. В Японии эти гаджеты запретили провозить в самолётах.

Читайте также: Авиакомпании Японии запретили проносить на борт смартфоны Galaxy Note 7