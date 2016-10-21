Светлый, Оренбургская область, 21 октября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области в моногороде Светлый ведется реализация проекта технического перевооружения плавильного цеха градообразующего предприятия — Буруктальского никелевого завода (БНЗ). Как сообщили коррепонденту ИА REGNUM в региональном Минэкономразвития, в настоящее время проект находится на стадии рабочего проектирования, поставки оборудования и строительно-монтажных работ.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

В ведомстве отметили, что в 2015 году ООО «Ви Холдинг» и ООО «Буруктальский никелевый завод» заключили соглашение, согласного которому с 2026 года завод начнет производство ферроникеля высокого качества.

Проект предусматривает на первом этапе восстановление добычи руды на Буруктальском никелевом месторождении, ремонт и техническое перевооружение ныне простаивающего цеха подготовки сырья и плавильного цеха БНЗ для производства ферроникеля с использованием технологии, разработанной и запатентованной ООО «Ви Холдинг». На втором этапе будет построена печь рафинирования для производства ферроникеля высоких марок. На заключительном (третьем) этапе на заводе будет создан инженерный центр для развития и распространения процесса «Ви Холдинга» в Российской Федерации и за рубежом. Сроки реализации проекта 2015−2026 гг.

Добавим, ферроникель — ферросплав, в состав которого входит железо и никель, получаемый при электроплавке окисленных никелевых руд. Используются для легирования стали и других сплавов железа.

Никель — основной компонент, благодаря которому свойства стали становятся лучше; его добавление увеличивает прочность, вязкость и пластичность стали. Широкое применение никель имеет в производстве нержавеющих, жаропрочных, кислотостойких сталей и сплавов. Ферроникель используют как заменитель никеля, так как себестоимость его производства гораздо ниже, чем производство чистого металла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области семь монотерриторий: города Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Соль-Илецк, Ясный и поселок Светлый.

В Светлом на протяжении ряда лет отмечена неблагополучная социально-экономическая ситуация. Поселок включен в федеральный список территорий с наиболее сложной экономической ситуацией. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 2,79% и превышает среднеобластной показатель. Основная причина высокого уровня безработицы, это частичная приостановка производственной деятельности градообразующего предприятия в связи с изменением конъюнктуры рынка.

Градообразующим предприятием Светлого является Буруктальский никелевый завод. Он был введен в строй действующих в 1970 году как структурное подразделение ОАО «Южуралникеля». Производимые в обжиговом цехе БНЗ аноды из сульфидного никелевого концентрата, поставляемого с Кубы, направлялись в электролизный цех комбината.

В марте 2000 года зарегистрировано как самостоятельное предприятие ООО «Буруктальский металлургический завод». Предприятие возобновило свою деятельность в 2002 году с работ по восстановлению оборудования в основных производственных цехах завода. В 2006 году предприятием построены дополнительные ЛЭП и участок газопровода для увеличения объемов производства. С 1 апреля 2008 года на базе ООО «Буруктальский металлургический завод» создано ООО «Буруктальский никелевый завод».

Предприятие имеет собственную рудную базу — участок № 1 Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд, с утвержденными запасами 377 тыс. тонн никеля и 39 тыс. тонн кобальта, с добычей руды открытым карьером, средним коэффициентом вскрыши 1,5 и без использования буровзрывных работ. Содержание никеля в руде в среднем — 0,93%, кобальта — 0,08%.

По существующему технологическому процессу предусмотрено производство ферроникеля на заводе в двух металлургических цехах — плавильном и обжиговом.

Промышленные сбросы на заводе отсутствуют, все они находятся в оборотной системе обжигового и плавильного цехов. Транспортное обслуживание производства на территории завода и доставка грузов осуществляется собственными транспортными средствами.

Завод имеет соответствующие складские хозяйства для хранения продукции и материальных ценностей, оборудованных охранной сигнализацией.

Твердые отходы производства, металлургический шлак — складирован в специальный шлаковый отвал в пределах территории завода.

В настоящее время функции исполнительного органа предприятий выполняет ООО «Головная управляющая компания» (Москва).

С 11 мая 2013 года остановлена основная руднотермическая печь, работа плавильного цеха завода остановлена. Производственная деятельность осуществляется в цехе переработки никелесодержащего лома.

В целях снижения затрат на электроэнергию руководством предприятия принято решение о строительстве собственной теплоэлектростанции. Два института развития области (Корпорация развития области и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства) вступили соучредителями вновь созданного юридического лица ЗАО «Энергоцентр Светлинский», выделив 90 млн рублей в уставной фонд этого предприятия. Общая стоимость проекта — 270 млн рублей. Из них 90 млн рублей выделены институтами развития; 30 млн рублей — собственные средства БНЗ, а оставшиеся 150 млн рублей — средства банка «Форштадт».