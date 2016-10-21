Дамаск, 21 октября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В случае повторного нарушения воздушного пространства Сирии турецкая военная авиация получит отпор. Самолеты ВВС Турции будут сбиты любыми доступными средствами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Сирии.

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Отмечается, что власти Сирии считают турецкую сторону ответственной за гибель мирных жителей на севере провинции Алеппо, включая селение Хасаджек. В деревнях Вардия и Хесья жертвами бомбардировок стали 150 мирных жителей.

Ранее сирийские курды заявили, что военные самолеты Турции 26 раз атаковали с воздуха их позиции на севере Сирии, когда они пытались освободить от террористов город Аль-Шахба и окрестные населенные пункты.

Напомним, в августе 2016 года турецкие военные пересекли границу с Сирией, объяснив это намерением оказать поддержку вооруженным оппозиционным силам Свободной сирийской армии (ССА) и освободить северную часть страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиаудар по деревне Хасаджек в провинции Алеппо был нанесен в ночь на 18 октября, ни одна из сторон конфликта в Сирии не признала себя ответственной за бомбардировку. Жертвами налета стали шесть человек, четверо получили ранения, два жилых дома были разрушены.

По данным Минобороны России, авиаудар по селению Хасаджек был нанесен бельгийскими истребителями F-16. Российская система ПВО с точностью до минуты зафиксировала весь полет военных самолетов.