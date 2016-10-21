Манила, 21 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Жертвами тайфуна «Хаима» на Филиппинах стали 12 человек, заявили власти Манилы, сообщает

innfrad.com Тайфун «Хаима» на Филиппинах

«Разрушения сопоставимы с ударом тайфуна «Хайян», — сказал губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба.

В настоящий момент власти Филиппин оценивают степень повреждения инфраструктуры и сельскохозяйственных культур. Тысячи гектаров сельхозугодий были разрушены в северных провинциях.

Напомним, в 2013 году мощный тайфун «Хайян», один из самых сильных тайфунов за всю историю метеонаблюдений, унес жизни 6 тыс. человек. Тайфун «Хаима», обрушившийся на Филиппины вечером 19 октября, стал самым мощным за последние три года.