Брюссель, 21 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Бельгия ждет официального отказа Российской Федерации (РФ) от «необоснованных обвинений» в авиаударе по мирным жителям в Сирии. Об этом, как передает НТВ, сообщили в бельгийском Минобороны.

airwork.nl Истребители F-16

Военное ведомство утверждает, что номера самолетов F-16, которые нанесли удар по мирным жителям под Алеппо, не принадлежат бельгийским ВВС.

«Идентификационные номера «свой — чужой», помещенные на карте и которые, по данным министерства обороны РФ, присвоены бельгийским самолетам, некорректны и никоим образом не являются самолетами бельгийских ВВС», — говорится в сообщении.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии со ссылкой на данные представителей местного совета города Африн провинции Алеппо сообщили, что в ночь на 18 октября в результате авиаудара по сирийскому селению Хасаджек погибли 6 мирных жителей, ещё четверо получили ранения, было разрушено 2 жилых дома.

В районе Хассаджека в указанный момент российской стороной были зафиксированы 2 бельгийских истребителя F-16. 20 октября в Минобороны РФ были представлены подробные данные объективного контроля.

Читайте также: Минобороны России: удар бельгийских F-16 отслежен системой ПВО поминутно

Читайте также: Минобороны: США не предупредили о вылете самолетов ВВС Бельгии на Хассаджек