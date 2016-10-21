Вашингтон, 21 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. На портале WikiLeaks продолжается публикация писем ближайшего соратника Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты. В новой порции писем содержится электронная переписка Подесты и президента США Барака Обамы от 2008 года, сообщается в Twitter организации.

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Представлено семь писем, три из которых были отправлены 4 ноября 2008 года, — в этот день Обама был избран президентом США. В одном из писем, отправленных 4 ноября, советники Обамы «единогласно» рекомендуют ему отказаться от участия в антикризисном саммите «Группы двадцати» в Вашингтоне 15 ноября.

Подеста и другие советники отмечают, что на саммите настаивает президент Франции Николя Саркози и собирается он под давлением Саркози и других европейских лидеров. Кроме того, новому главе государства требуется дистанцироваться от уходящей администрации и ее мероприятий.

В этом же письме объясняется, как отвечать на вопросы прессы об отказе участвовать в саммите. В другом письме, написанном за месяц до выборов, советник Обамы Майкл Фроман (позже он стал торговым представителем США) рекомендует Обаме ввести в правительство страны представителей нацменьшинств — афроамериканцев, латиноамериканцев и граждан США азиатского происхождения; а также женщин. Фроман прислал Обаме соответствующие списки кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, публикацию электронной переписки Джона Подесты WikiLeaks начал 8 октября. В уже опубликованных письмах речь идёт, в частности, о пожертвованиях в Фонд Клинтон, интересах Турции в Сирии и её роли в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обсуждается тактика предвыборной кампании.

После появления первых публикаций в предвыборном штабе Хиллари Клинтон заявили, что не подтверждают подлинность обнародованных документов. Однако позднее Джон Подеста выступил с обвинениями в адрес России, объявив её участницей операции по взлому его электронной почты.