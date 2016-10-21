Лас-Вегас, США, 21 октября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на третьих и последних дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом публично озвучила информацию, которая не была предназначена для широкой аудитории: возможно, она сказала слишком много, раскрыв военный секрет, передаёт телекомпания Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

На дебатах в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Клинтон в очередной раз аргументировала несостоятельность своего оппонента как потенциального президента страны: всё дело в том, что ему нельзя доверять ядерное оружие. Клинтон пояснила, что приказы президента выполняются в любом случае, в том числе и те, что касаются применения ядерного оружия.

«Проходит всего около четырех минут от отдачи приказа до запуска ядерных вооружений теми, кто за это отвечает. И именно поэтому 10 человек, которые несли эту ужасающую ответственность, сделали беспрецедентный шаг и публично заявили, что они не доверили бы Дональду Трампу ядерные коды и возможность держать палец на ядерной кнопке», — заявила она.

Телеканал подчёркивает, что эти слова не должны были стать достоянием общественности. К разряду секретной информации, по сведениям экспертов, относятся, в частности, сведения о времени ответного удара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние дебаты между Клинтон и Трампом прошли 19 октября. Как и прежде, большинство зрителей телеканала CNN отдали победу Клинтон — 52%, Трампа поддержали 39% опрошенных.