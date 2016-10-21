Брюссель, 21 октября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. В Брюсселе продолжаются переговоры между 28 странами Евросоюза и Канады по вопросу торговой сделки CETA, сообщает Daily Mail 21 октября.

richtungsfrei.de CETA

Журналисты сообщают, что причиной отсутствия единства по вопросу сделки стала Валлония, франкоязычная провинция Бельгии — из-за позиции жителей и руководства «мятежного» региона Бельгия не может подписать соглашение.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригласил министра по международной торговле Канады Кристиа Фриланд присоединиться к внутриевропейским переговорам в пятницу, чтобы вместе повлиять на президента Валлонии Пола Магнетта, блокирующего документ.

«Нам нужно это торговое соглашение с Канадой. Если мы не сможем заключить соглашение по торговле с Канадой, я не понимаю, как мы сможем иметь торговые соглашения с другими частями мира», — заявил Юнкер.

Европейские политики считают, что возможный срыв сделки CETA может послужить причиной срыва аналогичного, но уже гораздо более крупного Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства между ЕС и США.

Впрочем, сделка между Соединенными штатами и Евросоюзом, которую многие считают «смертельной угрозой» европейскому суверенитету, скорее всего, вызовет еще больше споров, чем CETA. Уличные акции против соглашения собирают десятки тысяч человек, нет единства по вопросу о «партнерстве» и среди лидеров Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз и США начали переговоры о «Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве» в 2013 году. Заявленная цель договоренностей — создание крупнейшего в мире рынка с 850 миллионами потребителей. Новый раунд переговоров должен начинается в текущем месяце, президент США Барак Обама выразил надежду, что сделка будет завершена до того, как он покинет свой пост.