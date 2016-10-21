Вершина Тёи, Хакасия, 21 октября, 2016, 06:14 — ИА Регнум. Режим ЧС в посёлке Вершина Тёи, где едва не сорвался отопительный сезон, снят.

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«Режим ЧС снят в 19 октября в 15:00 по местному времени в связи с тем, что поступило девять полувагонов угля от разреза «Аршановский». Общее количество угля в настоящее время — 290 тонн, но разгрузка ещё идёт. Поступившего угля нам хватит на 10−11 суток», — сообщила ИА REGNUM глава поселения Галина Елистратова.

Чтобы ЧП в посёлке не повторилось, в настоящее время идёт работа с поставщиками. «Заключаем договоры для того, чтобы можно было оплачивать с рассрочкой. А также собираем с населения текущие платежи. Но отопительный сезон только начался, за сентябрь ещё пока рассчитывать на большую массу денежных средств не приходится», — отметила собеседница ИА REGNUM.

«Чтобы не сорвать отопительный сезон, была создана компания МУП «Тёйские коммунальные системы». Людям необходимо оплатить текущие долги, а компании — вести тщательную работу по сбору текущих платежей», — подытожила глава поселения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС муниципального уровня в хакасском поселке Вершина Тёи был введён 14 октября. Причина — нехватка твёрдого топлива. Раньше уголь в посёлок доставлялся по железнодорожной ветке, но она была законсервирована в связи с закрытием рудника. Сейчас уголь в Вершину Тёи ввозится автомобильным транспортом. А так как посёлок находится в горной местности, это представляет большую сложность из-за гололёда.

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Напомним, ранее в Вершине Тёи вышли на голодовку работники управляющей компании, которые несколько месяцев не получали заработную плату. В то же время население посёлка задолжало коммунальному предприятию более 10 миллионов рублей. Всего задолженность у МУП «Управляющая компания администрации Вершино-Тёйского поссовета» перед 115 работниками составляла более 5 миллионов 400 тысяч рублей. Голодовка в настоящее время приостановлена, так как коммунальщикам начали выплачивать зарплату.