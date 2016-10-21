Кабул, 21 октября, 2016, 06:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс запустил новую программу обучения афганской армии, направленную на повышение точности воздушных ударов, сообщает Reuters 21 октября.

njtoday.net

Подполковник Энди Янссен сообщил журналистам, что НАТО и Пентагон надеются посредством новой программы «обеспечить превосходство» авиации Афганистана над талибами, а также снизить потери среди гражданского населения.

«Когда вы находитесь в воздухе, картина того, что происходит, сильно отличается от того, что вы видите на земле», — сообщил Янссен.

В настоящее время по программе обучаются 60 курсантов, военные надеются за девять месяцев подготовить команду так называемых Afghan Tactical Air Controllers (ATACs), которые смогут усилить афганскую армию к очередному «сезонному» обострению боевых действий, которое ожидается в марте следующего года.

Боевые действия в Афганистане действительно очень подвержены «сезонным» циклам, и часто привязываются к установлению снежного покрова и сходу снега в горах, времени сбора урожая опиумного мака и другим природным факторам. Однако в 2016 году прогнозы не сбылись.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году широкомасштабное наступление «талибан» (запрещена в России) было вызвано политическими событиями, и началось 3 октября, накануне Форума «стран-доноров» Афганистана в Брюсселе.

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За несколько дней талибы заняли города в провинциях Гильменд, Нава и Урузган на юге страны, боевикам удалось захватить крупный административный центр Кундуз, а также нанести серьезный урон правительственным войскам в городе Лашкаргах, «опиумной столице» Афганистана.