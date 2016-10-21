Барнаул, 21 октября, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Представители малого бизнеса в Алтайском крае, работающие в индустрии детских товаров и услуг, могут привлекать ресурсы государственной поддержки в приоритетном порядке. Об этом сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. С начала 2016 года адресная финансовая поддержка в рамках региональной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» предоставлена пяти компаниям на общую сумму 4 млн. 700 тысяч рублей.

Производство детских товаров в Алтайском крае

В частности, предприниматели воспользовались финансовыми поручительствами Алтайского гарантийного фонда при получении кредитных средств банков. Также производители детских товаров активно взаимодействуют с Алтайским фондом микрозаймов, привлекая заемные средства на льготных условиях.

Среди тех, кому помогли предоставленные микрокредиты, названы Рубцовский чулочный комбинат (производит 10 наименований детских колгот и 15 артикулулов детских носок), компания «Мини-Ми» (детская одежда) и «Айлант Мебель Плюс» (детская мебель).

По данным Алтайкрайстата, в первом полугодии 2016 года хозяйствующие субъекты, занятые в производстве товаров для детей, продемонстрировали значительный рост выпускаемой и отгруженной продукции. В сравнении с аналогичными показателями 2015 года, вдвое увеличилось производство трикотажных чулочно-носочных изделий для детей, в 1,8 раза — плодоовощных детских консервов и соков, в 1,4 раза — кисломолочных продуктов для детского питания. Кроме того, положительные результаты работы показывают предприятия, занятые производством молока (108,5%), творога (134,7%), жидких и пастообразных молочных продуктов (109,9%), предназначенных для детского питания, а также производящих детскую обувь (106,9%) и мебель (123,5%). В целом производство детских продовольственных и непродовольственных товаров выросло на треть. Способствует этому государственная программа «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 2013−2015 годы и на период до 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года предприятия малого бизнеса привлекли свыше 260 млн рублей на развитие проектов через Алтайский фонд микрозаймов. С марта 2016 года субъекты малого предпринимательства могут привлекать еще больше заемных средств на реализацию своих проектов: максимальный размер микрозайма увеличен с 1 до 3 млн. рублей.

В целом за семь лет работы Алтайского фонда микрозаймов субъекты малого бизнеса Алтайского края получили более 3300 займов на сумму свыше 1,5 млрд. рублей.