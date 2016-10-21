Якутск, 21 октября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Обещанное ещё в июле повышение стоимости проезда в автобусах Якутска не случилось, но состоится в ближайшее время. Известно, что платить за передвижение по городу на городском общественном транспорте жителям столицы Якутии придётся 25 рублей, но есть возможность сэкономить, приобретая карты. Зачислять на них деньги нужно будет заранее, сразу выбрав количество поездок — 20, 40 или 60, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе транспорта мэрии Якутска.

AutoBusser busphoto.ru Автобус. Якутск

Сначала планировалось ввести дифференцированную оплату проезда с 1 октября, а теперь региональными СМИ называется новая дата — 1 ноября. Но по словам начальника отдела организации и контроля транспортной деятельности Павла Егорова, дата изменения системы оплаты проезда ещё неизвестна: «Потому что у нас оборудование ещё полностью не установлено, и по тарифам постановление ещё не утверждено, оно на согласовании находится».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска считают рост цены за проезд необоснованным и требуют заменить маршрутки ПАЗ на полноценные автобусы, а также организовать движение городского общественного транспорта по расписанию.

Люди недовольны, что за высокую плату по-прежнему будут передвигаться по городу в грязных и не комфортабельных автобусах, которые работают не по расписанию. Подозрения жителей города вызвала и новая транспортная карта, обслуживать которую, как полагают блогеры, будет «Алмазэргиенбанк».