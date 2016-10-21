Бейрут, 21 октября, 2016, 05:11 — ИА Регнум. бывший премьер-министр Ливана и лидер самого крупного блока в парламенте страны Саад Харири предложил на пост главы государства «друга Хезболлы», сообщает The Wall Street Journal 21 октября.

Флаг Ливана

«Сегодня я объявляю о своем решении поддержать генерала Мишеля Ауна в качестве кандидата на пост президента. Это решение принято, исходя из необходимости защиты Ливана, его политической системы, государства и народа», — заявил Харири.

Мишель Аун, 81-летний христианин и союзник анти-израильского шиитского движения «Хезболла», может стать президентом страны после 29 месяцев «вакуума власти», в ходе которых парламент Ливана не мог определиться с кандидатурой будущего лидера страны.

Срок президента Мишеля Сулеймана завершился в мае 2014 года. С тех пор парламент не 45 раз «пробовал» избрать нового лидера, но не смог этого сделать из-за политических разногласий.

Очередное, 46-е заседание парламента по данному вопросу состоится 31 октября, противником Ауна также является сильный кандидат, Сулейман Франжье, который считается «другом Башара Асада».