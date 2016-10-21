Вашингтон, 21 октября, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Интернет-ресурс WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальных данных, намерен обнародовать информацию, касающуюся кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Кейна и главы Национального комитета Демократической партии Донны Бразил.

theatkinfiles.com Интернет-ресурс WikiLeaks

«У нас заготовлен сюрприз для Тима Кейна и Донны Бразил», — сообщается в микроблоге организации в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных писем главы избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты, в которую на этот раз вошли фрагменты его переписки с президентом США Бараком Обамой.

Семь опубликованных писем относятся к периоду президентской кампании 2008 года в США, по итогам которой Барак Обама был избран на пост главы государства.