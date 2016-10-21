Нью-Йорк, США, 21 октября, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Эксперты Организации объединенных наций, расследующие бомбардировку «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией траурной церемонии в Сане, считают доказанной вину саудитов в нарушении правил ведения войны, нападении на мирных жителей и грубом нарушении международного права, сообщает The New York Times 21 октября.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Согласно заявлению Комиссии по гуманитарным вопросам ООН, в результате двойного авианалета «коалиции» 8 октября, по разным данным, были убиты от 114 до 140 человек, ранены от 525 до 613, большинство пострадавших — мирные жители.

Группе экспертов удалось установить, что в траурном зале в Сане во время церемонии находилось 750 взрослых и детей. Две бомбардировки зала были осуществлены с разницей в восемь минут, вторая бомба была сброшена, когда гражданские лица и медицинские работники пытались помочь раненым.

«Нападение [саудовской коалиции — прим. ИА REGNUM ] привело к непропорционально большому числу жертв среди гражданского населения… и это можно было предвидеть до нападения», — говорится в докладе ООН.

Эксперты отмечают, что, хотя первый авиаудар еще может быть признан «ошибкой», как настаивает Саудовская Аравия, вторым ударом «коалиция нарушила свои обязательства не нападать на тех, кто не в состоянии бороться, раненых и медицинский персонал», что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Сообщается, что доклад уже передан руководству комитета по санкциям ООН для принятия решения о мерах в связи с проведенным расследованием.

Как сообщало ИА REGNUM, авианалет Саудовской Аравии 8 октября на траурную церемонию в Сане стал «последней каплей» и вызвал резкую реакцию в мире. Генсек ООН Пан Ги Мун назвал бомбардировку «чудовищной атакой» и призвал мировое сообщество к ответным действиям, Государственный департамент США и президент Барак Обама под давлением Конгресса заявили о возможном «пересмотре» военных контрактов и программы помощи ближневосточному союзнику.

В результате, 18 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил о временном прекращении военных действий в Йемене. Министр сообщил о «покаянии» властей ближневосточного государства за бомбардировку траурной церемонии, и добавил, что ответственные за авианалет на похоронную процессию будут наказаны, а родственники погибших получат денежную компенсацию.

Решение было подтверждено «президентом Йемена» от саудовской коалиции Абделем Малеком аль-Мехлафи, а затем спецпосланником ООН по мирному урегулированию в стране Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом.

20 октября в Йемене было введено 72-часовое прекращение огня, которое может быть продлено «в случае успешного выполнения сторонами конфликта» всех условий мирного соглашения.