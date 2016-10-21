Гонконг, Китай, 21 октября, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Тайфун «Хаима» приближается к Гонконгу, в городе на побережье Китая уже начался шквальный ветер и дождь, сообщает South China Morning Post 21 октября.

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В городе закрыты все государственные учреждения и учебные заведения, прекращено передвижение общественного транспорта, жителям не рекомендовано покидать здания. Аэропорт Гонконга сообщает об отмене 689 рейсов, тайфун также нарушил работу Гонконгской фондовой биржи.

Ранее тайфун «Хаима» атаковал Филиппины, причем на островном государстве он стал самым мощным в истории. Тайфун вызвал значительные разрушения в северной части Филиппин, точной информации о пострадавших пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, юг Китая несколько дней назад уже был атакован тайфуном «Сарика». 18 октября власти провинции Хэйнань эвакуировали из опасных районов 13,7 тыс. человек, значительная часть побережья подверглась затоплению.