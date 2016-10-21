Москва, 21 октября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Россия не будет денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной, поскольку развитие дружественных связей между нашими государствами и народами остаётся в приоритете. Об этом говорится в ответе главы МИД России Сергея Лаврова на запрос депутатов Госдумы с предложением рассмотреть вопрос о денонсировании договора, пишет 21 октября газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Разделяем озабоченности по поводу событий на границе с Крымом и других антироссийских действий нынешних украинских властей. Вместе с тем предлагаемая инициатива о денонсации упомянутого договора в нынешних условиях представляется преждевременной и не вполне обоснованной», — приводит издание письмо Сергея Лаврова.

По мнению министра, выход России из Большого договора «вряд ли будет способствовать решению тех проблем, которые благодаря усилиям Киева накопились к настоящему времени в российско-украинских отношениях».

«В связи с вышеизложенным основной задачей российской стороны на текущем этапе считали бы реализацию действий, направленных не на разрыв двусторонних отношений, а на их сохранение, создание условий для восстановления развития дружественных и активных связей между двумя государствами и народами», — заявил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной был заключён в 1997 году, а в течение следующего года ратифицирован обеими сторонами. В документе закреплены принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам. Каждая из стран защищает в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой страны.

Также по договору Россия и Украина принимают на своей территории необходимые меры для предотвращения и пресечения любых действий, представляющих собой подстрекательство к насилию или насилие, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости.

В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.