Брюссель, 21 октября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Политики Евросоюза на встрече в Брюсселе наметили ближайшие задачи для решения «миграционного кризиса», сообщает Associated Press 21 октября.

Миграция

Сообщается, что ЕС будет вводить дополнительные меры пограничного контроля в отношении африканских стран, а также «ускорит депортацию нелегальных мигрантов из Африки», которые прибыли в страны Европы «Центрально-средиземноморским маршрутом» и уже содержатся в лагерях беженцев, в основном в Италии.

При этом в отношении Турции, поток нелегальных мигрантов из которой до «миграционной сделки» между Анкарой и Брюсселем был чрезвычайным, решено проявить максимальное «дружелюбие». Пока Турция получает в обмен на задержку беженцев с Ближнего Востока все, чего требовала от Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с миграционным соглашением Турции и Евросоюзом, которое было заключено в марте этого года, Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд. евро, ускорить переговоры по членству страны в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция останавливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории. На встрече лидеров ЕС в Брюсселе уже было принято решение отменить визы для граждан Турции «в течение ближайших недель».