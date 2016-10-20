Сьюдад-Хуарес, Мексика, 21 октября, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Наркобарон Хоакин Гусман, глава картеля «Синалоа», будет экстрадирован в США, сообщает ВВС 21 октября.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Рейно Арен в роли главаря наркомафии

Сегодня суд Мексики отклонил апелляцию адвокатов Гусмана, также известного как Коротышка (El Chapo). Заявления о «пытках» и «бесчеловечных условиях содержания» наркобарона в тюрьме пограничного Сьюдад-Хуареса, которые были сделаны защитой в конце сентября, а также более радикальные действия в октябре, не сыграли своей роли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября возле своего дома выстрелом в голову был убит федеральный судья Висенте Бермудес, который вел дело Хоакина Гусмана, а также Мигеля Тревино, главы наркокартеля «Зета». Президент Мексики Пинья Ньето поручил расследование Генеральному прокурору страны, однако убийц пока найти не удалось.

Читайте также: «Месть за Коротышку»: В Мексике убит судья, который вел дела наркобаронов

Хоакин Гусман, глава наркокартеля «Синалоа», задержан властями Мексики в 2015 году после побега из колонии строгого режима в Альтиплано вблизи Мехико. Выдача Коротышки властям США произойдет в феврале 2017 года.