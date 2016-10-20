Брюссель, 21 октября, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Лидеры стран-членов Евросоюза высказались за то, чтобы в течение ближайших недель определить механизм отмены виз между ЕС и Турцией, говорится в заключении по итогам саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Законодателям в течение ближайших нескольких недель предлагается достичь соглашения о пересмотре действия механизма отмены в отношении виз», — приводит текст заключения телеканал RT.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что миграционное соглашение между Анкарой и Брюсселем может провалиться, если ЕС не отменит визы для граждан Турции.

При этом требование Брюсселя отменить антитеррористические законы в Турции в качестве условия для введения безвизового режима Челик оценил как ставящее под угрозу безопасность и Турции, и самого ЕС.

Напомним, в соответствии с миграционным соглашением Турции и ЕС, которое было заключено в марте этого года, Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд евро, ускорить переговоры по членству страны в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция должна остановить нелегальную миграцию в Европу со своей территории.