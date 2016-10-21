Москва, 21 октября, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Причина неисполнения Минских соглашений заключается в том, что официальные власти Украины до сих пор не набрались смелости выйти на диалог с жителями Донбасса. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Тинторетто. Убийство Авеля. 1552

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По словам зампредседателя Госдумы РФ, диалог — это единственно возможный шанс к пониманию, к построению взаимодействия, к решению проблем, и скептики, которые негативно оценивают «нормандский формат» неправы. Ведение диалога по поводу сохранения жизни и восстановления мира на Украине в солидном международном формате, по мнению Яровой, является величайшим достижением и заслугой России.

«Весьма показательно, говоря о результатах, вспомнить о том, с каким документом и с какими намерениями приехал президент Украины. Вот эта бравурность и намерение заявить опровержение того важного соглашения, которое было достигнуто в Минске, в формате которого есть конкретный план действий, который был завизирован и Германией, и Францией. Порошенко приехал с намерением опровергнуть именно этот фундаментальный договор», — подчеркнула Яровая.

Вместе с тем она назвала большим прорывом публичное заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости исполнения Минских договорённостей после встречи «нормандской четвёрки».

«Сегодня Россия в этом формате с участием серьёзных европейских лидеров подтвердила, что ответственность за исполнение Минских соглашений лежит на Украине, — добавила Ирина Яровая. — Ведь то, что не исполняются Минские соглашения, это именно потому, что официальные власти Украины до сих пор не набрались в себе смелости, мужества и сил выйти на диалог с жителями Донбасса. Пора прекратить убийства и выйти на честный, открытый, миролюбивый диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко заявил, что Украина продолжит соблюдать обязательства по Минским соглашениям, однако будет это происходить не в ущерб интересам страны.