Дублин, 21 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Футболисты петербургского клуба «Зенит» в гостях одержали победу над ирландским «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы D, прошедшая в Дублине, завершилась со счетом 2:1.

Футбольное поле

Счет в матче на 52-й минуте открыли хозяева поля — отличился полузащитник «Дандолка» Робби Бенсон. Сравнять счёт на 71-й минуте удалось Роберту Маку, а ещё через шесть решающий гол забил Жулиано.

На 90-й минуте встречи полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио не смог реализовать пенальти.

По итогам матча «Зенит» имеет на своём счету девять очков и лидирует в группе D. «Дандолк» с четырьмя очками занимает второе место. Ответная встреча двух команд пройдёт 3 ноября в Санкт-Петербурге.